शीतलहर से अमरूद-पपीता में नुकसान, सब्जियों पर भी सर्दी का संकट

करौलीPublished: Jan 09, 2023 09:48:50 pm Submitted by: Anil dattatrey

Loss in guava-papaya due to cold wave, winter crisis on vegetables too

उद्यानिकी किसानों की उम्मीदों पर तुषारापात

सूरौठ.एक सप्ताह से चल रही शीतलहर से क्षेत्र में पपीता और अमरुद फसल में नुकसान हुआ है। साथ ही सब्जी के फसलों पर सर्दी का संकट बना हुआ है। सर्दी का जोर कम नहीं होने से किसानों की अच्छे फलोत्पादन की उम्मीद धुंधली हो गई हैं।

बाईजट्ट गांव प्रगतिशील किसान राधेश्याम जाट, विजयपुरा निवासी सुखदेव भागौड ने बताया कि तापमान के 4 डिग्री सैल्सियस के नीचे रहने और सर्द हवाओं से पौधों के पत्ते काले पड़ गए हैं। इसके अलावा फलों के वृद्धि रुक गई है। किसानों ने बताया कि अमरूद, पपीता के उद्यानों के अलावाशीत लहर से टमाटर व बैंगन फसलों में भी नुकसान है। कृषि विज्ञान केंद्र के मौमम वैज्ञानिक डॉ. एमके नायक ने किसानों को फल और सब्जियों के पौधों को सर्दी से बचाव के लिए थायो यूरिया का छिडकाव कर खेतों के पश्चिमी छोर धुंआ करने की सलाह दी है।