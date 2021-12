चुनावी रण में उतरते ही हार गई जिंदगी की जंग : नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद महिला प्रत्याशी की हुई मौत

Lost the battle of life as soon as she entered the election battle: Woman candidate died after filing nomination papers

-तहसील परिसर में बिगड़ी तबियत

हिण्डौन पंचायत समिति चुनाव

करौली Published: December 01, 2021 11:23:43 pm

हिण्डौनसिटी. पर्चा दाखिल करने के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष खड़ी महिला प्रत्याशी रुमा सैनी। जिसकी नामांकन के बाद मृत्यु हो गई।

