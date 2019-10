जयपुर में निकली लॉटरी, हिण्डौन में चढ़ा पॉलिटिकल पारा

Lottery in Jaipur, political temperature in Hindaun.Scheduled Caste (SC) will be chairman in Hindaun.Changed equations, glimpses in political circles.Elections will be held in August 2020, contenders started showing power from now on.

हिण्डौन में अनुसूचित जाति (एससी) का होगा सभापति.बदले समीकरण, राजनीतिक खेमोंं में गहमा-गहमी.-अगस्त 2020 में होगा चुनाव, अभी से दम दिखाने लगे दावेदार.