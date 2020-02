नंदी पर दूल्हा बन बैठे हैं महादेव और दुल्हनिया बनी हैं पार्वती

Mahadev and bride are Parvati sitting on Nandi as a groom. The statue of Shiva-Parvati's marriage is in the Nardeshwar Mahadev temple of Kothi of Piriya.Shiva Parvati was married on Mahashivratri

