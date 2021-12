जिले में आज आएगी महालक्ष्मी रथ यात्रा, गांव-कस्बों में होगा भव्य स्वागत

एक जनवरी को हिण्डौन में होगी महाआरती,राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे

-अग्रवाल समाज ने बैठक में तय की तैयारियां

करौली Published: December 28, 2021 12:04:56 am

हिण्डौनसिटी.

राष्ट्रीय अग्रवाल समाज के तत्वावधान में राष्ट्र स्तर पर निकाली जा रही महालक्ष्मी अग्रवाल चेतना रथ यात्रा मंगलवार को करौली के जिले में आएगी। रथ यात्रा जिला सीमा व जिले में भ्रमण के दौरान गांव-कस्बों में भव्य स्वागत किया। देर शाम अग्रवाल धर्मशाला में हुई अग्रवाल समाज की बैठक में महालक्ष्मी रथ यात्रा की अगुवानी की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। शहर में 1 जनवरी को महालक्ष्मीजी के महाआरती में अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल गर्ग शामिल होंगे।

अग्रवाल समाज समिति अध्यक्ष ईश्वरलाल खरेंटा की अध्यक्षता में हुुई बैठक में समिति पदाधिकारियों ने रथ यात्रा के नगर की सीमा में प्रवेश व प्रस्थान के मध्य होने कार्यक्रमों की ुरूपरेखा तय की। बैठक में यथायोग्य स्वागत, सम्मान, भोजन, आवास, आदि व्यवस्थाओं पर चर्चा की। अध्यक्ष ने सभी अग्रवाल बन्धुओं से महालक्ष्मी के रथयात्रा के कार्यक्रम में अधिक से अधिक सहयोग की बात कही। उन्होंने बताया कि अग्रकुल के संस्थापक महाराजा अग्रसेन के अग्रोहा धाम में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से कुलदेवी महालक्ष्मी का भव्य मंदिर मन्दिर बनने जा रहा है। मंदिर की तैयारी के लिए समाज द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जन चेतना यात्रा निकाली जा रही है।

धौलपुर जिले से निकलकर आ रही रथ यात्रा के करौली क्षेत्र में भ्रमण के बाद 31 दिसम्बर से एक जनवरी दोपहर तक हिण्डौन क्षेत्र में रहेगी। समाज के वरिष्ठ सदस्य अशोक पीटीआई ने बताया कि यह रथ 31 दिसम्बर को बांधुआ, श्रीमहावीरजी, से होते हुए हिण्डौन मार्ग से उसी दिन शाम को सूरौठ पहुंचेगा। सूरौठ के बाद रथ का रात्रि आवास हिण्डौन सिटी में रहेगा। शहर के चयनित क्षेत्रों में एक जनवरी की सुबह रथ की पूजा, आरती, प्रसाद वितरण आदि कार्यक्रम होंगे।

यहां से दोपहर पूर्व रथयात्रा महू गांव में ठहाराव कर खेडला होते हुए टोडाभीम जाएगी। टोडाभीम में रथ यात्रा का रात्रि विश्राम रहेगा। रथयात्रा के सम्मान स्वागत के लिए अशोक गुप्ता पीटीआई के नेतृत्व में एक कमेटी भी बनाई गई। बैठक में अग्रवाल समाज की सभी इकाईयों को बुलाया गया। अग्रवाल समाज समिति, अग्रसेन शिक्षा प्रसार समिति, महिला मण्डल, मंदिर ट्रस्ट, धर्मशाला ट्रस्ट सहित युवा संगठन ने भी इस मीटिंग में भाग लिया।

