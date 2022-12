महामस्तकाभिषेक महोत्सव सम्पन्न, महावीर के भजनों पर झूमे श्रद्धालु

करौलीPublished: Dec 04, 2022 10:28:39 pm Submitted by: Anil dattatrey

Mahamastakabhisheka festival concluded, devotees danced on the hymns of Mahavir





-रथ यात्रा निकाल मंदिर में विराजित की भगवान महावीर की उत्सव प्रतिमा

श्रीमहावीरजी. दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजी में चल रहे दस दिवसीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव का रविवार को रथ यात्रा के साथ समापन हो गया। महोत्सव के अंतिम दिन पुण्यार्जकों ने भगवान महावीर की मूलनायक प्रतिमा का कशलों से अभिषेक किए। वहीं अंतिम कशल से महामस्तकाभिषेक के दर्शन के लिए मंदिर प्रांगण में श्रावक-श्राविकाओं की भीड रही।

महामस्तकाभिषेकमहोत्सव में आठवें एवं अंतिम दिन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद परिवार ने कुलपति सुरेश जैन लुहाडिय़ा के नेतृत्व में अंतिम कलश एवं शांतिधारा की। ैजैनाचार्य वर्धमान सागर के सानिध्य में सुबह सवा 8 बजे से शाम सवा 4 बजे तक श्रद्धालुओं में चांदपुर वाले बाबा के नाम से ख्यात मूलनायक प्रतिमा का अभिषेक किया। आठ दिवसीय महोत्सव में पुण्यार्जक, इन्द्र-इन्द्राणियों व श्रावक-श्राविकाओं ने 2651 कलशों से भगवान महावीर की महामस्तकाभिषेक किया।

महोत्सव समिति के अध्यक्ष सुधांशु कासलीवाल एवं महामंत्री महेन्द्र कुमार पाटनी ने बताया कि रविवार को विनोद कुमार जैन ने वर्धमान कलश से प्रथम महामस्तकाभिषेक किया। वहीं नवरत्न कलश से समाजश्रेष्ठी एसपी जैन एवं परिवारजनों ने द्वितीय कलश, रत्न कलश के से अर्जुन जैन तृतीय कलश का पुण्यार्जन किया। इस मौके पर भारत सरकार में संयुक्त सचिव वैभव बजाड़, आईंएएस राहुल जैन, एस पी नारायण टोगस, कोटा एडीशनल एसपी पवन जैन समाजसेवी प्रवीण चन्द्र छाबड़ा, श्री वीर सेवक मण्डल जयपुर के अध्यक्ष महेश काला, समाज श्रेष्ठी अजय काला, महोत्सव समिति के प्रचार संयोजक विनोद जैन कोटखावदा मौजूद रहे। भगवान महावीर की आरती के साथ 24 वर्ष बाद हुए 21 वी सदी के प्रथम महामस्तकाभिषेक का समापन हुआ। इस दौरान मंदिर परिसर भगवान महावीर के जयकारों से गुंजायमान हो गया। रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में भगवान महावीर के वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया गया।





पंचामृत से किया मस्तकाभिषेक-

पंच कल्याणक महोत्सव में चरण छतरी के पास प्रतिष्ठित की गई 24 फीट ऊंची भगवान महवीर की खड्गासन प्रतिमा का पंचामृत से मस्तकाभिषेक किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने जयकारों के बीच मंत्रोच्चार के साथ जिनेंद्र की प्रतिमा पर पंचामृत द्रव्यों के कलश चढाए। कार्याध्यक्ष विवेक काला एवं मुख्य संयोजक सुभाष चन्द जैन ने बताया कि ज्योति कलश,स्वर्ण कलश,रजत कलश,ताम्र कलश,शुभ मंगल कलश,जन मंगल कलश सहित 501 कलाशें से अभिषेक किए गए। इस मौके पर आचार्य विमल सागर महाराज, आचार्य वैराग्य नन्दी महाराज,गणिनी आर्यिका स्वस्ति भूषण माताजी, सृष्टि भूषण माताजी ससंघ सहित कई संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। रथ में विराजित हो मंदिर पहुंचे श्रीजी

महोत्सव के समापन पर दोपहर में आचार्य वर्धमान सागर महाराज ससंघ के सानिध्य में पाण्डाल से रथयात्रा निकाली गई। जिसमें भगवान महावीर की उत्सव प्रतिमा (श्रीजी)को विराजित कर बैण्ड बाजे के साथ शोभायात्रा निकाली गई। रथ पर सारथी के रूप में समाजश्रेष्ठी रामभज जैन पानीपत, क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष सुधांशु कासलीवाल बैठे। प्रतिमा लेकर योगेश टोडरका एवं प्रदीप ठोलिया बैठे। वहीं राज कुमार कोठ्यारी, विनोद जैन कोटखावदा, अशोक पाटनी रथ पर खड़े होकर चंवर ढो रहे थे। बाजार में होते हुए रथ यात्रा के मुख्य मंदिर पहुंचने पर उत्सव प्रतिमा के अभिषेक, शांतिधारा की गई। बाद में जयकारों के साथ वेदी पर विराजित किया गया। आज से पूर्ववत होंगे दर्शन

मंदिर प्रबंधकारिणी के अध्यक्ष सुधांशु कासलीवाल ने बताया कि सोमवार से मुख्य मंदिर में पूर्व की भांति सुबह 5 बजे से रात 9.30 बजे तक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। पढ़ना जारी रखे