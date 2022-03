महिला दिवस पर मंडी समिति की अनूठी पहल...'बाबू की बेटी' बनी मुख्य अतिथि, 11 पीडितों को बांटी 9.35 लाख की सहायता राशि

Mandi Committee's unique initiative on Women's Day... 'Babu's daughter' became the chief guest, 9.35 lakh aid distributed to 11 victims

करौली Published: March 08, 2022 11:32:52 pm

हिण्डौनसिटी. अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कृषि उपज मण्डी समिति प्रशासन द्वारा अनूठी पहल की गई। खेती बाड़ी के दौरान परिजनों की मृत्यु के उपरांत सहायता राशि का इंतजार कर रहे आश्रितों के साथ ही अंग-भंग होने से पीडि़त किसानों को मंगलवार को कैलाश नगर स्थित मडी समिति कार्यालय में सहायता राशि के चैक वितरित किए गए। पीडितों को ये चैक किसी अधिकारी ने नहीं, बल्कि मुख्य अतिथि बनी 'बाबू की बेटी' ने प्रदान किए।

महिला दिवस पर मंडी समिति की अनूठी पहल...'बाबू की बेटी' बनी मुख्य अतिथि, 11 पीडितों को बांटी 9.35 लाख की सहायता राशि



दरअसल राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत मंडी समिति द्वारा कृषि कार्य करते समय दुघर्टना ग्रस्त हुए किसान व खेतीहर मजदूरों व उनके आश्रितों को सरकार की ओर से प्रदान की जाने वाली सहायता राशि के चैक मंगलवार को वितरित किए जाने थे। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम को खास बनाया जा सके, इसके लिए सचिव राजेश कर्दम ने अपने मातहत लिपिक पुष्पेन्द्र चतुर्वेदी की 14 वर्षीय बेटी स्नेहा चतुर्वेदी को चैक वितरण के लिए मुख्य अतिथि बतौर चुना।

कार्यक्रम में पिता पुष्पेन्द्र के साथ पहुंची स्नेहा का सचिव व अन्य कार्मिकों की ओर से अभिनंदन किया गया। इसके बाद स्नेहा ने कृषि कार्य के दौरान मृत्यु होने के चार प्रकरणों में आश्रितों को 8 लाख रुपए एवं अंगभंग होने के सात प्रकरणों में पीडितों को 1.35 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि के चैक प्रदान प्रदान किए। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष रामगोपाल गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश चंद, शाखा प्रभारी वीरेन्द्र सिंह डागुर, वरिष्ठ लिपिक प्र्रेमचंद जाटव, नटवर सिंह आदि मौजूद रहे।

महिला मोर्चा ने मनाया वसुंधरा का जन्मदिन -व्याख्यान माला में दिया महिला उत्थान व सशक्तिकरण पर जोर हिण्डौनसिटी. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन व अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भाजपा महिला मोर्चा की ओर से विचार गोष्ठी आयोजित की गई। जिसमें वक्ताओं ने महिता उत्थान व सशक्तिकरण पर जोर दिया गया।

मोर्चा की शहर मंडल अध्यक्ष विमला शुक्ला ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कैक काटा। साथ ही विश्व महिला दिवस पर व्याख्यान माला आयोजित की। कार्यक्रम में मोर्चा की जिला अध्यक्ष डॉ. हेमलता गुप्ता मुख्य अतिथ एवं जिला महामंत्री गीता देवी जाट व जिला मंत्री ज्योति सहारिया विशिष्ट अतिथि के रुप में मौजूद रहीं। जिलाध्यक्ष डॉ. हेमलता गुप्ता ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने कर बात कही। इस दौरान मधु मीना, गीता शर्मा, सुलेखा शर्मा, हेमलता शेरवाल, गीता बेनीवाल लक्ष्मी कोली ,गौरा राजपूत, कांता जांगिड़, सुधा शर्मा, प्रांजुल, रजनी पंजाबी, सुनीता, शकुंतला, निर्मला देवी आदि उपस्थित रहीं।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें