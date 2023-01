रूफ प्लाजा, पार्किंग सहित मिलेंगी कई सुविधाएं, खर्च होंगे 15 करोड़

करौलीPublished: Jan 10, 2023 10:29:04 pm Submitted by: Anil dattatrey

Many facilities including roof plaza, parking will be available, will cost 15 crores

हिण्डौन व श्रीमहावीरजी रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प



विकास कार्यों के लिए रेलवे अधिकारियों ने किया सर्वे

अमृृत भारत स्टेशन योजना

रूफ प्लाजा, पार्किंग सहित मिलेंगी कई सुविधाएं, खर्च होंगे 15 करोड़,रूफ प्लाजा, पार्किंग सहित मिलेंगी कई सुविधाएं, खर्च होंगे 15 करोड़

हिण्डौनसिटी. करौली के जिले के हिण्डौन व श्रीमहावीरजी रेलवे स्टेशन की अब सूरत बदलेगी। रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना में पुनर्विकास कार्यों से रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। साथ ही यात्री सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। कार्यांे के सर्वे और क्रियान्वयन की गति ठीक रही तो एक वर्ष में रेलवे स्टेशन नए स्वरूप में नजर आएंगे। योजना में कोटा मंडल के15 रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं।

नए साल में रेल मंत्रालय की रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की अमृत भारत स्टेशन योजना में देशभर में चयनित करीब एक हजार रेलवे स्टेशनों में हिण्डौनसिटी व श्रीमहावीरजी को शामिल किया गया। इसके तहत करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन के विकास, सौंदर्यीकरण और यात्री सुविधाओं में इजाफा किया जाएगा। योजना के कियान्वयन के लिए गत दिवस रेलवे अधिकारियों के एक दल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही सर्वे और स्थानीय रेलवे अधिकारियों से सुझाव ले विकास कार्यों की रूपरेखा तय की। रेलवे सूत्रों के अनुसार वर्तमान में रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों को शामिल कर यात्री सुवधिाओं को सुद्रढ़ीकरण किया जाएगा। इसके लिए रेलवे अधिकारियों के दल में शामिल कोटा मंडल के सहायक मण्डल अभियंता, भरतपुर के एडीएसटी, कोटा के एसीएम व भरतपुर के यातायात निरीक्षक ने सर्वे कर योजना के प्रथम चरण के लिए विकास कार्य तय किए। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए लिफ्ट व एस्केलेटर पूर्व में ही स्वीकृत हो चुका है।