करौली. स्थानीय जिला मुख्यालय के (Market closed in protest against the murder of the young man, police posted) ट्रक यूनियन पर मामूली बात पर होटलकर्मी की गोली मार हत्या करने के विरोध में शुक्रवार को करौली का बाजार बंद रहा। इस दौरान लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाकर हत्यारों को गिरफ्तार की मांग की। विरोध के चलते अस्पताल में पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया। सैकड़ों की संख्या में लोग अस्पताल में एकत्र हुए, जहां से करौली शहर के बाजार को बंद कराने लगे। फूटाकोट, अनाज मंडी, वजीरपुर दरवाजा, भूडारा बाजार, सदर बाजार को बंद कराया। इसके बाद गुलाब बाग सर्किल से पुरानी कलक्ट्ररी सर्किल पहुंचे, जहां पर लोगों की सभा हुई। जिसमें वक्ताओं ने कहा कि पुलिस की लापरवाही से आए दिन फायरिंग होने से करौली शहर में दहशत का माहौल है। लेकिन पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लोगों ने पुलिस के जमकर नारे लगाए, उन्होंने पुलिस पर अपराधियों से मिलीभगत के आरोप भी लगा दिए।



ये है मामला

उल्लेखनीय है कि गुरुवार रात मामूली बात पर बदमाश ने फायरिंग कर ढाबे पर काम करने वाले युवक की हत्या कर दी। जबकि बीच-बचाव करने आए ढाबा संचालक सहित तीन जने घायल हो गए। फायरिंग की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कोतवाली पुलिस व परिजनों के अनुसार ट्रक यूनियन के पास एक ढाबे पर दो जने खाना खा रहे थे। इसी दौरान एक जने ने दुकान में थूक दिया। इस पर ढाबा संचालक ने उसे टोक कर थूकने पर नाराजगी जताई, तो आरोपी नाराज होकर चला गया। कुछ देर बाद वह अपने साथ तीन-चार लड़कों को लेकर आया और ढाबा संचालक को नजदीक से गोली मारने के लिए फायरिंग की, लेकिन गोली ढाबे पर काम करने वाले युवक को लगी, जिससे सौरभ पुत्र जगमोहन चतुर्वेदी निवासी सायपुर की मौके पर मौत हो गई। बीच बचाव करने आए ढाबा संचालक विष्णु चतुर्वेदी व उसका बेटा नमोनारायण निवासी हजारीपुरा व समीप के दुकानदार कुलदीप सेसरीपुरा पर बदमाश ने दूसरा फायर किया, जिसकी गोली नमोनारायण के लगी। जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान विष्णु व कुलदीप भी घायल हो गए। इस पर चारों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सौरभ को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के समय मृतक टेबल पर बैठ भोजन कर रहा था, जिसकी बंदूक की गोली से मौत हुई थी। उधर घटना के बाद बदमाश भाग गए। सूचना पर अस्पताल में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविन्द्र सिंह आदि पहुंचे।