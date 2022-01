वीकेंड कफ्र्यू के बाद खुले बाजार: कहीं सतर्कता बरती तो कहीं लापरवाह दिखे लोग

करौली Published: January 17, 2022 11:28:57 pm

हिण्डौनसिटी. कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते आकड़ों को लेकर घोषित वीकेंड कफ्र्यू के बाद खुले बाजारों में लोगों की चहल पहल नजर आई। वीकेंड कफ्र्यू के बाद सोमवार को उपखंड मुख्यालय पर आम दिनों से ज्यादा भीड़ दिखी। इस दौरान लोग कोविड प्रोटोकाल के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते नजर आए।

शहर के सभी बाजारों में बेतरतीब भीड़ नजर आई। चौपड़ सर्किल से डेम्परोड, कटरा बाजार, सर्राफा बाजार, दिलसुख टाल वाली गली, शीतला चौराहा व जगदंबा मार्केट समेत अन्य बाजारों में लोग खरीददारी करते दिखे। इसी के साथ लोग मुख्य मार्गों और गलियों में बिना मास्क भी घूमते नजर आए। शहर की कॉलोनियों की सड़कों पर लोग बाहर की तरफ बैठे नजर आए।

शहर के मुख्य बाजार में लगा जाम

बाजारों में वाहनों की आवाजाही बढऩे के साथ ही उपखंड मुख्यालय की सड़कों पर कई बार जाम की स्थिति भी नजर आई। बाजारों में लगी भीड़ की ओर से इस दौरान किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग व कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। इस दौरान कपड़े गारमेंट, जूते, मोबाइल की दुकानों पर भीड़ नजर आई। फल व सब्जीमंडी, बस स्टैंड पर फलों के ठेलों के आसपास भीड़ उमड़ी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बिगड़ गई।



स्थायीकरण को लेकर मुख्यमंत्री को भेजे पोस्टकार्ड

हिण्डौनसिटी.

स्थायीकरण की मांग को लेकर सोमवार को कोविड स्वास्थ्य सहायकों के मुख्यमंत्री को पोस्टकार्ड के भेजे हैं। पोस्टकार्डों पर स्थाई सेवा में शामिल करने व मानदेय में बढोतरी करने की मांग की है।

सीएचए संघ के ब्लाक अध्यक्ष विश्वेंद्र सोलंकी ने बताया कि ब्लाक में कार्यरत सभी कोविड़ स्वास्थ्य सहायकों ने मुख्यमंत्री के नाम लिखे पोस्टकार्डों मेंं वेतन 26 हजार 500 करने की मांग दोहराई है।

