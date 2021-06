आज से खुलेंगे बाजार, यथावत रहेगी समय की पाबंदी

Markets will open from today, punctuality will remain the same

-मंगलवार से शुक्रवार तक खुलेंगे प्रतिष्ठान

-बाजार में न हो भीड: फडकों के लिए बनाया फार्मूला

-कपड़ा बाजार, सर्राफा बाजार, ऑटो मोबाइल व फुटवियर एवं रेडीमेड की दुकानें मंगलवार व गुरुवार को बंद रहेंगी।

-इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल की दुकान, चूड़ी बाजार की दुकानें बुधवार एवं शुक्रवार को बंद रहेंगी।