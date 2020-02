राजस्थान के इस शहर मेंं सरकार के बकायादार हैं मैरिज गार्डन

Marriage gardens are owed by the government in this city of Rajasthan

बकाया 19 लाख नहीं चुकाए तो सीज होंगे मैरिज गार्डन

-नगर परिषद ने जारी किए वसूली नोटिस-कई वर्षों से बकाया जमा नहीं कराया शुल्क