सामाजिक संगठन गायों को खिला रहे औषधीय लड्डू

Medicinal laddus are being fed to the cows by social organizations

लम्पी वायरस संक्रमण से गौवंश का कर रहे उपचार

करौली Updated: October 01, 2022 10:15:16 pm





हिण्डौनसिटी. सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता लम्पी वायरस के बचाव के लिए गायों को आयुर्वेदिक औषधियों से निर्मित लड्डू खिला रहे हैं। युवा कार्यकर्ता शहर की कॉलोनियों से लेकर गांवों में पहुंच लम्पी वायरस से पीडि़त गायों का आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार कर रह रहे हैं।

विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता राम पंडा, बजरंग दल के अमन मुद्गल, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जीतू अग्रवाल ने बताया कि कार्यकर्ता टोलियां बना कर 11 दिन से गायों को आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करा रहे हैं। उन्होंने लोगों से घरों में पाली हुई गायों को खुला नहीं छोडऩे व खुले में घूम रही टैगशुदा के पालकों के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपे की बात कही है। समाजसेवी सोनू सहरिया कहा कि लोग लम्पी वायरस संक्रमित गाय मिलने पर सूचित करें ताकि पशुधन चिकित्सक ले जाकर व आयुर्वेदिक दवाइयों से उपचार किया जा सके। समाजिक संगठनों की टीम में बजरंग दल के कमलेश पाराशर, गौरी कुंज सहरिया, योगेंद्र देवेंद्र, जितेंद, विजयकांत, यशपाल और लोकेश गुर्जर भी गायों को औषधीय लड्डू खिला रहे हैं।

आम रास्ते में कीचड़ और जलभराव बना मुसीबत

महूइब्राहिमपुर. समीप के पाली गांव के मुख्य रास्ते में कीचड़ और जलभराव ग्रामीणों के लिए मुसीबत बना हुआ है। लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के खिलाफ प्रदर्शन किया। तथा उपखण्ड कार्यालय पहुंच एसडीएम अनूप सिंह को ज्ञापन सौंपकर रास्ते की सफाई कराने की मांग की।

पंचायत समिति सदस्य इन्द्रेश कुमार ने बताया कि पाली गांव का मुख्य रास्ता गंदे पानी और कीचड़ से अटा पड़ा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी से की, लेकिन रास्ते की सफाई नहीं हुई। ग्रामीण इसी रास्ते से मंदिर, स्कूल व बाहरी गांवों तक जाते हैं। ग्रामीणों ने शीघ्र ही रास्ते से कीचड़ की सफाई नहीं कराने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान जयपाल सिंह, मनोज, भगवानसिंह, मुकेश, लीलाधर, संजय कुमार, अजय कुमार आदि मौजूद रहे। पढ़ना जारी रखे

