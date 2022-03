हथेलियों पर महकी मेहंदी, रंगों से दमकी रंगोलियां

Mehndi on the palms, rangoli with colors

राजस्थान पत्रिका के 67 वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हुई मेहंदी व रंगोली प्रतियोगिता

छात्राओं ने मेहंदी व रंगोली प्रतियोगिता में दिखाई कला प्रतिभा

करौली Published: March 11, 2022 11:31:30 pm

हिण्डौनसिटी. राजस्थान पत्रिका के 67 वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को हुई मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने कल्पनाओं को आयाम दिए। महक के साथ हथेलियों पर हिना निखरी। वहीं सरस्वती के आंगन में इंद्रधनुषी रंगों से रंगोलियां दमक उठी। पत्रिका ग्लोबल फेस्ट के तहत अग्रसेन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मेहंदी व निर्मल शिक्षण संस्थान केम्पस में रंगोली प्रतियोगिता में 300 से अधिक छात्राओं ने मांढऩे के कला कौशल का प्रदर्शन किया। दोनों संस्थानों में आयोजित अलग-अलग समारोह में अतिथियों द्वारा प्र्रथम तीन स्थानों पर रही छात्राओं को पत्रिका का प्रमाण-पत्र व गिफ्ट हेम्पर देकर पुरस्कृत किया। साथ ही श्रेष्ठ तीन प्रतिभागियों सांत्वना पुरस्कार दिए गए।

5 मार्च से शुरू हुए आयोजनोंं के तहत सातवे दिन अग्रसेन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में मेहंदी प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में विद्यालय की छात्राओं, अग्रसेन कन्या महाविद्यालय व अग्रसेन महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की छात्राध्यापिकाओं सहित 150 से अधिक संभागी शामिल हुए। छात्राओं ने सहेली के हथेली सजाई तो किसी ने स्वयं के हाथ को मेहंदी की रंगत से संवारा। एक घंटे में 150 से अधिक हथेलियों-कलाइयों पर मेहंदी खिल गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर परिषद आयुक्त कीर्ति कुमारी सहित निर्णायक मंडल की आशा गुप्ता, सुनीता शर्मा, ज्योति शर्मा, ज्योति कालरा ने जूनियर वर्ग (विद्यालय) व सीनियन वर्ग (महाविद्यालय) में प्रथम तीन-तीन प्रतिभागी व सांत्वना पुरस्कार श्रेणी में श्रेष्ठ तीन छात्राओं संभागियों का चयन किया।

विद्यालय प्रबंधक समिति के सचिव रामचरण लाल गुप्ता व प्रधानाचार्य भागमल चौधरी ने बताया कि सीनियर वर्ग में अग्रसेन पीजी कॉलेज की सोमन जाटव प्रथम, अग्रसेन बीएड कॉलेज की खुशबू सोनी द्वितीय व कविता जाट तृतीय स्थान पर रहीं। वहीं अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऋतुजा पाटिल व अग्रसेन बीएड कॉलेज की ऐश्वर्या सोनी को सांत्वना पुरस्कार दिया गया।

वही जूनियर वर्ग में अग्रसेन बालिका उमा विद्यालय की निधि चौधरी प्रथम, दीपशिखा शर्मा द्वितीय व मोना जांगिड़ तृतीय स्थान पर रही। वहीं नंदनी सोनी, निकिता जाटव व खुशबू जांगिड़ द्वारा मांढी मेहंदी को सांत्ववा पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में नगर परिषद आयुक्त, विद्यालय समिति सचिव व एसीसी सीमेंट कम्पनी के महेश गोस्वामी ने विजेताओं को पुरस्कृत किया।

इसी प्रकार बयान मार्ग स्थित निर्मल शिक्षण संस्थान परिसर में दोपहर में हुए रंगोली प्रतियोगिता में निर्मल महाविद्यालय की छात्राओं ने रंगोलियों में कल्पना के रंग भरे। होली के माहौल के सतरंगी रंगालियों से महाविद्यालय भवन का कॉरीडोर दमक उठा। भवन के मुख्य द्वार पर छात्राओं ने राजस्थान पत्रिका के जुड़ाव को प्रदर्शित करते हुए राजस्थान पत्रिका के 67 वे स्थापना दिवस पर मनाए जा रहे पत्रिका ग्लोबल फेस्ट की रंगोली बनाई। जिसे निर्णायक मण्डल के सदस्यों सहित अतिथियों ने सराहकर प्रथम स्थान के लिए नामित किया। निर्मल शिक्षण संस्थान के विभागाध्यक्ष दुष्यंत शर्मा व शारीरिक शिक्षक शैलेश शर्मा ने बताया कि रंगोली महोत्सव में आस्था व ग्रुप प्रथम, नेहा व ग्रुप द्वितीय तथा प्रियांशी ग्रुप तृ़तीय स्थान पर रहा।

वहीं आयुषी, विजेता व साक्षी के गुु्रप द्वारा बनाई रंगालियों को सांत्वना पुरस्कार के लिए चुना गया। सभागार में हुए समारोह में मुख्य अतिथि जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. नमोनारायण मीणा, बीसीएमओ डॉ. दीपक चौधरी, निर्मल शिक्षण संस्थान समूह के चेयरमैन मनीष चौधरी, निर्मल पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. मनोज शर्मा ने प्रथम तीन विजेता ग्रुप व सांत्वना पुरस्कार के ग्रुप की छात्राओं को स्मृ़ति चिह्न व गिफ्ट हेम्पर देकर पुरस्कृत किया। दोनों प्रतियोगिताओं में पुरस्कार व्यवसायी प्रेमचंद एसीसी के सेल्स प्रमोटर अनिल ट्रेडिंग कंपनी द्वारा दिए गए। कम्पनी के प्रतिनिधि महेश गोस्वामी ने विजेताओं को शाबासी दी।

