आरक्षण से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यों ने सौंपा ज्ञापन

करौली. विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को (Gurjar society warns of the movement) गुर्जर समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इस संबंध में राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम सम्बोधित अतिरिक्त जिला कलक्टर को सौंपा। (Memorandum given to the Chief Minister to the District Collector) ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण के कोटे में से समुदाय विशेष के लोगों को आरक्षण देने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए व्यवसायिक व आर्थिक सर्वे रिपोर्ट मांगी गई है। ज्ञापन में (Gurjar society warns of the movement) उल्लेख किया है कि विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से छेड़छाड़ करने के प्रयासों से गुर्जर समाज में नाराजगी पनपी है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि आरक्षण से छेड़छाड़ की गई तो गुर्जर (Gurjar society warns of the movement) समाज आन्दोलन करेगा। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश मीडिया प्रभारी हाकिम सिंह गुर्जर, राजवीर, गजेन्द्र खटाना,अशोक बैंसला, संकेत बैंसला, अजीत थड तथा वीरेन्द्र गुर्जर शामिल थे।