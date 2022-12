हिण्डौन में पारा पहुंचा शून्य के पास:'0' नहीं अब ज्यादा दूर, जनता 'जाड़े' से मजबूर

Dec 25, 2022

Mercury reaches near zero in Hindaun: '0' is not far away, people are forced by 'winter'

कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम केन्द्र पर दर्ज हुआ 0.7 डिग्री तापमान मौसम में बढ़ी गलन

रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे रैन बसेरे पास मिला वृद्ध का शव

हिण्डौनसिटी.बड़े दिन (क्रिसमस) के दिन रविवार को जाड़े ने जोर पकड़ लिया। मौसम में गलन बढऩे से लोगों को ठिठुरन भरी सर्दी ने कंपकपा दिया। एकाएक बढ़ी सर्दी से पारा शून्य के पास पहुंच गया। गांव एकोरासी स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र पर न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कडाके की ठण्ड में सुबह रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे रैन बसेरे के पास एक वृद्ध का शव मिला। प्रथमदृष्टा मौत सर्दी की चपेट में आने माना जा रहा है। हालांकि देर शाम तक शिनाख्त के बिना पोस्टमार्टम नहीं होने मौत के कारण की पुष्टि नहीं हो सकी है।

कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक एमके नायक बने बताया कि रविवार सुबह केद्र में न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे में हिण्डौन रविवार का सीकर व नागौर के बाद प्रदेश का तीसरा सबसे ठण्डा शहर रहा। सुबह आसमान साफ आसमान साफ रहने से सामान्य दिनों के भांति धूप खुली। ऐसे में दोपहर अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया। धूप खुली रहने व हवा नहीं चलने से लोगों को दिन में सर्दी राहत मिली। वहीं शाम को 5 बजे के साथ ही माहौल में गलन बढऩा शुरू हो गया। रात सूर्यास्त बाद बाजार में सर्दी के असर के चलते दुकानें जल्दी बंद हो गई और चहलपहल कम हो गई। नायक ने बताया कि फिलहाल फसलों में नुकसान की आशंका नहीं है। पाला पडऩे के स्थिति में किसानों को सर्दी के फसलों के बचाव की एडवाइजरी जारी की जाएगी।