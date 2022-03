सरकारी महकमों पर मेहरबानी, आम उपभोक्ताओं पर सख्ती का करंट

Mercy on government departments, current of strictness on common consumers

शहर के सरकारी कार्यालयों पर विद्युत निगम के 17 करोड़ 36 लाख रुपए बकाया

-वसूली में छूट रहा निगम का पसीना

करौली Updated: March 25, 2022 11:10:35 pm

हिण्डौनसिटी. सालभर की लापरवाही से बकाया रहे बिजली बिलों की वसूली के लिए विद्युत वितरण निगम के अभियंता इन दिनों शहर के गली-मोहल्लों की खाक छान रहे हैं। जिन उपभोक्ताओं पर 500 या 1000 रुपए या इससेे अधिक की राशि का बिल बकाया है, उनके घर और दुकानों चिह्नित कर कनेक्शन विच्छेद किए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी महकमों के दफ्तरों पर करीब 17 करोड़ 36 लाख 17 हजार रुपए बकाया होने के बावजूद निगम मेहरबान है। शासकीय कार्यालयों के कनेक्शन काटने की बात तो दूर, निगम के अभियंता उन्हें नोटिस तक नहीं निकाल पा रहें है। जबकि इसके विपरीत ढाई करोड़ के बिल बकाया होने पर शहरी क्षेत्र में 700 आम उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा चुके हैं।

सरकारी महकमों पर मेहरबानी, आम उपभोक्ताओं पर सख्ती का करंट

सालों से नहीं हुई सरकारी वसूली-

निगम सूत्रों के अनुसार 'शहर की सरकारÓ कही जाने वाले नगरपरिषद से लेकर उपखंड क्षेत्र के 'नाजिमÓ यानि एसडीएम के कार्यालय समेत शहर के कई सरकारी विभागों के दफ्तरों पर विद्युत निगम के 17 करोड़ 36 लाख 17 हजार रुपए बकाया चल रहे हैं। यह भारी-भरकम राशि किसी एक वर्ष में इक_ा नहीं हुई, बल्कि अफसरों की उदासीनता या निगम अभियंताओं की अनदेखी की वजह से कईं सालों से बकाया चल रही है। साल-दर साल बकाया राशि बढ़ती जा रही है। जबकि आम उपभोक्ताओं के ना सिर्फ कनेक्शन काटे जा रहे हैं, बल्कि उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा सख्ती बरती जा रही है।

सबसे ज्यादा नगरपरिषद पर बकाया-

निगम सूत्रों के मुताबिक हिण्डौन नगरपरिषद पर विद्युत निगम का करीब 17 करोड़ 34 लाख रुपए बकाया चल रहा है। जिसमें रोडलाईट के 17 करोड़ व नगरपरिषद के अधीन आने वाले विभिन्न कार्यालय, पार्क, सुलभ कॉम्पलेक्स और रैन बसेरों पर 34 लाख रुपए बकाया हैं। यह बकाया राशि मार्च 2019 से फरवरी 2022 तक की है। बीते तीन वर्षों में नगरपरिषद ने निगम को बिजली उपभोग की बकाया राशि नहीं चुकाई है।

एसडीएम कार्यालय पर भी डेढ़ लाख बकाया-

नगरपरिषद के बाद सबसे बड़े बकायादारों में एसडीएम का कार्यालय शामिल है। निगम अभियंताओं के अनुसार उपखण्ड के इस सबसे बड़े प्रशासनिक कार्यालय पर बिजली बिलों के करीब डेढ़ लाख रुपए बकाया चल रहें हैं। इसके अलावा बकायादारों की सूची में उपकारागृह समेत कई सरकारी महकमों के कार्यालय शामिल हैं।

5700 उपभोक्ताओं पर साढ़े चार करोड़ बकाया-

निगम के अनुसार हिण्डौन शहरी क्षेत्र (ए-प्रथम) में 22 हजार उपभोक्ता हैं। जिनमें घरेलू, व्यवसायिक, औद्योगिक व कृषि कनेक्शनों के साथ ही सरकारी कार्यालयों के विद्युत कनेक्शन शामिल हैं। इनमें से 5700 आम उपभोक्ताओं पर निगम के 4 करोड़ 50 लाख रुपए बकाया हैं।

पत्रिका व्यू...

सरकारें कोई भी रहीं हो, लेकिन प्रदेश के उर्जा विभाग का बिजली उपक्रम लगातार घाटे में ही रहा। जेवीवीएनएल का अधिकांश हिस्सा भी निजी कंपनियों के हाथों में चला गया। जिसका निगम अभियंताओं ने ही अंदरखाने विरोध भी किया। लेकिन निजीकरण का विरोध करने वाले निगम के जिम्मेदार ही बकाया वसूली को लेकर कभी गंभीर नहीं दिखे। उनकी यही सुस्ती बिजली तंत्र को घाटे से उबारने के बजाए कर्ज में डूबो रही है। अकर्मण्यता का ही नमूना है कि अकेले हिण्डौन शहर में ही शासकीय कार्यालयों पर बिजली बिलों के 17 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया हैं, फिर भी अभियंता वर्ष में एकाध बार नोटिस भेजने की मामूली औपचारिकता निभा फ्री हो जाते हैं। आमजन को आंखें दिखाने वाले निगम के अफसर शासकीय दफ्तरों के कनेक्शन काटने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे, यह तो वे ही जाने। लेकिन अगर अभियंता आम उपभोक्ताओं के जैसी सख्ती सरकारी विभागों के प्रति दिखाए तो वसूली की जा सकती है।

इनका कहना है-

आम उपभोक्ताओं के साथ ही सरकारी विभागों के कार्यालयों से बिजली बिलों की बकाया राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहें हैं। बकायादार कार्यालय प्रमुखों के साथ पत्राचार किया जा रहा है। वसूली के लिए आधा दर्जन टीमें गठित की गई है।

-अरविन्द गुप्ता, सहायक अभियंता(ए-प्रथम), हिण्डौन सिटी।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें