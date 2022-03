रंगोलियां सजा शहर को स्वच्छ बनाने का दिया संदेश



Message given to make the city clean by decorating rangolis

-स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2022 में रेकिंग सुधार के लिए नगरपरिषद के प्रयास

करौली Updated: March 23, 2022 11:03:37 pm

हिण्डौनसिटी. स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2022 में रेकिंग सुधार के लिए बुधवार को नगरपरिषद प्रशासन की ओर से शहर के श्री अग्रसेन महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें बीएड कॉलेज एवं कन्या महाविद्यालय की 11 टीमों की 44 छात्रा व छात्राध्यापिकाओं ने भाग लिया।

रंगोलियां सजा शहर को स्वच्छ बनाने का दिया संदेश



मां सरस्वती व श्री अग्रसेन महाराज की तस्वीरों पर दीप प्रज्जवलन से शुरु हुई प्रतियोगिता में छात्राओं ने रंगोलियों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक प्रतिभागियों ने रंगोलियां बनाई। मुख्य अतिथि नगर सभापति बृजेश कुमार जाटव, विशिष्ट अतिथि आयुक्त कीर्ति कुमावत एवं अग्रसेन शिक्षा प्रसार समिति के अध्यक्ष अनिल गोयल ने रंगोलियों का अवलोकन किया। परिणाम घोषित होने के बाद पुरस्कार वितरण किया। नगर परिषद सभापति ने स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के बारे में जानकारी दी। साथ ही छात्राओं की मांग पर स्टेशन रोड से अग्रसेन कॉलेज तक सड़क निर्माण की घोषणा की। आयुक्त कीर्ति कुमावत ने स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का संकल्प दिलाया।

यह रहे परिणाम-

प्राचार्य डॉ सुनील अग्रवाल ने बताया कि रंगोली प्रतियोगिता में नीरज, खुशबू सोनी, टीना और सुनीता कुमारी के ग्रुप ने प्रथम स्थान, आरती तिवारी, विनीता सविता जांगिड़, वर्षा सेन, शिवानी अग्रवाल और सपना फौजदार के ग्रुप ने द्वितीय स्थान तथा निशा, अंजलि, मोनिका, दीपाली और सुमन के ग्रुप ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही पांच अन्य ग्रुपों ने सांत्वना पुरस्कार मिले। अतिथियों द्वारा विजेताओं को गिट, शील्ड और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान अग्रसेन शिक्षा प्रसार समिति के छैल बिहारी गर्ग, ओम प्रकाश गुप्ता, ज्योति कंबलवाल आदि उपस्थित रहे।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें