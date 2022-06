निर्वाचन प्रक्रिया में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का दिया संदेश

Message given to not use single use plastic in the election process

-पर्यावरण दिवस पर तहसील परिसर व मतदान केन्द्रों पर किया पौधारोपण

करौली Published: June 06, 2022 12:24:03 pm

हिण्डौनसिटी. विश्व पर्यावरण दिवस पर रविवार को प्रशासन की ओर से तहसील परिसर व शहर के मतदान केन्द्रों पर पौधारोपण किया गया। साथ ही साथ ही भविष्य में निर्वाचन प्रकिया में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का संदेश दिया।

तहसीलदार गजानंद मीणा ने बताया कि एसडीएम अनूप सिंह के मार्गदर्शन पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय व मोहन नगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थापित मतदान केन्द्रों पर बूथ लेवल अधिकारियों तथा कार्यालय के कार्मिकों द्वारा पौधारोपण किया गया। साथ ही पौधों की नियमित देखभाल का संकल्प लिया।

एसडीएम ने पर्यावरण के महत्व का उल्लेख करते हुए बताया कि पर्यावरण दिवस मनाए जाने का एकमात्र उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। कुछ दशकों के हमारा पर्यावरण लगातार दूषित हो रहा है। जिससे सबके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए खतरनाक सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने और सोलर एनर्जी जैसे ईको फ्रेण्डली चीजों को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान भू-अभिलेख निरीक्षक रामनिवास जाटव, ऑफिस कानूनगो मनीष आर्य, सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामकेश बंशीवाल, सहायक प्रोग्रामर नितिन कुमार, बूथ लेवल ऑफिसर दीप बंसल, अनीता शर्मा, पटवारी ओमप्रकाश, लक्ष्मण सैनी उपस्थित रहे।

पार्क में हुई संगोष्ठी,घरों में रोपने के लिए बांटे पौधे

इसी प्रकार भारत विकास परिषद की स्थानीय शाखा द्वारा शहर के मोहन नगर स्थित विवेकानंद पार्क में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने पर जोर दिया गया। ग्राहक पंचायत के जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र गेरा ने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग कम करने की बात कही। साथ ही ज्यादा ज्यादा संया में पेड़ पौधे लगाने पर जोर दिया। पर्यावरण प्रेमी पदम चंद जैन ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पृथ्वी पर जीवन की परिकल्पना करना असंभव हो जाएगा। इस दौरान डॉ. सुरेश गर्ग, अशोक गर्ग ने भी पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त रखने की बात कही। वहीं वंदना शर्मा ने घरों में लगाने के लिए पौधे वितरित किए। संगोष्ठी में प्रांतीय पदाधिकारी देवेंद्र शर्मा, शाखा उपाध्यक्ष पवन ऐरन, सचिव पंकज जैन, ओम प्रकाश गुप्ता, डॉ. रमेश अग्रवाल, लक्ष्मण गुप्ता, दीनदयाल गुप्ता, अशोक गर्ग, हुकम सिंह गुर्जर, कैलाश चंद्र अग्रवाल, प्रवीण गोयल, दीनदयाल सिंघल, पूनम जैन, कविता ऐरन, माया गोयल एवं सुधा गोयल, नन्दलाल, रमेश चंद, रामनिवास, हरिचरण सर्राफ, प्रदीप गोयल, राधेश्याम आदि उपस्थित रहे। पढ़ना जारी रखे

