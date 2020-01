नुक्कड़ नाटक से वृक्षों को बचाने का दिया संदेश

गुढ़ाचन्द्रजीपेड़ों को बचाने का संदेश देने के (Message given to save trees from street plays) लिए कस्बे के आदर्श माध्यमिक विद्यालय में वन विभाग की ओर से मंगलवार को नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया।