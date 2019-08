आधी रात बदमाशों ने दी घर पर दस्तक, हमला कर युवक को किया घायल

Midnight miscreants knocked at home, attacked and injured young man.Panic of fear of coming of kachcha-baniyan gang in the city. Crowd caught four people in suspicion at two places.

-शहर में कच्छा-बनियान गिरोह के आने की आशंका से दहशत.-दो स्थानों पर भीड़ ने संदेह में चार जनों को पकड़ा