दूध में मिलावट नहीं बर्दाश्त, गुणवत्ता से बनाएं बाजार में डेयरी की साख

Milk adulteration is not tolerated, make dairy good in the market with quality

सवाईमाधोपुर कलक्टर व प्रशासक ने सरस डेयरी का किया औचक निरीक्षण