डेयरी में समय पर नहीं दूध का भुगतान, दूध आपूर्ति से पशुपालक कर रहे किनारा

Milk not paid on time in dairy, cattle farmers are distancing themselves from milk supply. 45% capacity is being collected from milk.About 50 lakh rupees owed to women cooperatives.Late payment problem in milk prices in dairy.

-क्षमता से 45 फीसदी हो रहा दूध का संकलन.-महिला सहकारी समितियों के करीब 50 लाख रुपए बकाया. डेयरी में दूध के दामों को चुकाने में लेटलतीफी बनी समस्या