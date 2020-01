video-खनन व्यवसायी आन्दोलन की राह पर, एक फरवरी से खनिज का भराव व परिवहन ठप रहेगा

करौली.खनन व ट्रक यूनियन संगठन से (Mining businessmen on the path of movement) जुड़े पदाधिकारियों की गुरुवार को यहां स्वामी विवेकानंद पार्क में बैठक हुई। इस दौरान खनन व्यवसाय को लेकर लागू की गई परिवहन नीति के विरोध में एक फरवरी से खनन का उठाव व परिवहन ठप रखने का निर्णय किया गया। निर्मित खनिज का रवन्ना भी नहीं कटेगा। बैठक में वक्ताओं ने संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति से खनन व्यवसाय प्रभावित होगा। खनन से भरे वाहनों में ओवरलोड पर अधिक जुर्माने होने से ट्रक यूनियन भी सकते हैं। ट्रक यूनियन के सदस्यों ने आन्दोलन में सहभागिता निभाने की सहमति दी है। बैठक में रीको, गिट्टी, पत्थर एसोशिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में माइनिंग एसोशिएशन जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल शर्मा, सिलिका माइनिंग के जिलाध्यक्ष जिलाध्यक्ष मदनमोहन उर्फ पप्पू पचौरी, ट्रक यूनियन अध्यक्ष रामसिंह मीना सहित अन्य व्यवसायी मौजूद थे।