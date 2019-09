2हजार हैक्टेयर पहाड़ों पर खनन माफिया का हथौड़ा

Mining mafia hammer on 2 thousand hectare mountains. gavanda's mountain is losing its existence, Khareta's dungar shrunk.Mountains are getting hollow due to illegal mining. Responsibilities do not have preventive arrangements.

-अस्तित्व खो रहा गांवड़ा का पहाड़, सिकुड़ गया खरेटा का डूंगर

-अवैध खनन से खोखले हो रहे पहाड़, जिम्मेदारों के पास नहीं रोकथाम के इंतजाम