समारोह में विधायक व एसडीओ ने किया मेधावी लडकियों का सम्मान

MLA and SDO honored meritorious girls in the ceremony



1149 बालिकाओं को सौंपे चैक व प्रमाणपत्र -ब्लॉक स्तरीय गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह