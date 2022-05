विधायक ने किया सहकारी समिति के कार्यालय एवं गोदाम का लोकार्पण

15 लाख की लागत से दो सामुदायिक भवन निर्माण कराने की घोषणा

करौली Published: May 09, 2022 10:25:12 am

महूइब्राहिमपुर. हिण्डौनसिटी. कस्बे में ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवीन कार्यालय एवं गोदाम का विधायक भरोसी लाल जाटव ने फीता काट व शिलापट्टिका का अनावरण का लोकार्पण किया।

कार्यक्रम में हिण्डौन नगर परिषद के सभापति ब्रजेश कुमार जाटव व व पंचायत समिति के प्रधान विनोद कुमार जाटव विशिष्ठ अतिथि रहे। समिति के अध्यक्ष जिला परिषद सदस्य भूपेंद्र सिंह सोलंकी ने समिति के कार्यों एवं गतिविधियों का प्रतिवेदन पेश किया।

साथ ही किसान एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड सवाई माधोपुर के एमडी मदन लाल गुर्जर ने बैंक के ऋण वितरण में अन्य योजनाओं के बारे में बताया। सभापति व प्रधान ने भी सहकारिता को मजबूती देने की बात कही। समिति अध्यक्ष ने विधायक से समिति के विकास एवं फर्नीचर इनवर्टर के साथ ही महू खास व महू इब्राहिमपुर में सामुदायिक भवन स्वीकृत करने की मांग रखी। इस पर विधायक ने विधायक कोष से सहकारी समिति को फर्नीचर इनवर्टर आदि के लिए एक लाख रुपए व महू खास व महूइब्राहिमपुर की जाटव बस्ती में 7.50-7.50 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण कराने की घोषणा की। कार्यक्रम में सरपंच ज्योति शर्मा, पंचायत समिति सदस्य भगवानी देवी , अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद गुप्ता, सुपरवाइजर तेज राम बेनीवाल भामाशाह राम भरोसी भारद्वाज समिति व्यवस्थापक भरत लाल सोलंकी आदि मौजूद रहे।

बाइक भिडंत में बहिन-भाई घायल, खरेटा रोड की घटना हिण्डौनसिटी. खरेटा रोड़ पर रविवार को दो बाइकों के बीच हुई भिडंत में भाई-बहन घायल हो गए। जिनको उपचार के लिए राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मेडीकल ज्यूरिस्ट ने बताया कि टोडुपुरा निवासी उम्मेदीलाल अपनी ***** मोनिका के साथ गांव से हिण्डौन के लिए बाइक से आ रहा था। रास्ते में खरेटा रोड पंप हाउस के समीप एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। जिससे दोनो घायल हो गए। दुर्घटना के बाद टक्कर मारने वाला युवक बाइक को लेकर फरार हो गया। पढ़ना जारी रखे

