विधायक करने गए यह काम और अचानक पहुंच गए सरकारी अस्पताल

श्रीमहावीरजी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण, लोगों ने की सुविधाएं बढ़ाने की मांग

- आदर्श सीएचसी का दर्जा दिलाने की मांग