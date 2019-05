मोदी ने तोड़ा 40 साल पुराना मिथक

Modi turns 40 years old myth.Formerly two Prime Ministers could not win the candidate in the campaign. Four decades later the PM credited the victory of the candidate

पूर्व में दो प्रधानमंत्री प्रचार में आए प्रत्याशी को जिता नहीं पाए .चार दशक बाद पीएम को प्रत्याशी की जीत का श्रेय