धनतेरस पर बाजारों में बरसा धन, करोड़ों की खरीदारी से बाजार गुलजार

Money rained in the markets on Dhanteras, the market was buzzing with the purchase of crores

-कपड़े, बर्तन, जेवर की दुकान और वाहनों के शोरुमों पर रही भीड़