धनतेरस पर बाजारों में बरसा धन, करोड़ों की खरीदारी से बाजार गुलजार

अ+ अ- करौलीPublished: Oct 22, 2022 10:24:38 pm Submitted by: Anil dattatrey



Money rained in the markets on Dhanteras, the market was buzzing with the purchase of crores

-कपड़े, बर्तन, जेवर की दुकान और वाहनों के शोरुमों पर रही भीड़

हिण्डौनसिटी. पांच दिवसीय दीपोत्सव पर्व का शनिवार को धनतेरस के साथ शुभारंभ हो गया। धनतेरस पर शगुन की बम्पर खरीदारी से बाजार गुलजार हो गए। सराफा बाजार से लेकर ऑटोमोबाइल्स और बर्तन से इलैक्ट्रॉनिक्स बाजार में खूब धन वर्षा खुशहाली बरसी।

शाम को धनतेरस की खरीदारी का मुहुर्त होने से दोपहर बाद बाजारों में बाजारों में भीड़ बढऩा शुरू हो गया। लोगों ने अपने मनपसंद सामानों को खरीदारी की और दिल खोलकर पैसे खर्च किए। एक में ही दिन में करोडों रुपए के व्यापार से बाजार गुलजार नजर आए। इससे दुकानदारों के चेहरों पर मुस्कान नजर आई। खरीदारी के देर शाम तक लोगों की आवाजाही से बाजारों में रौनक रही।

व्यापारियों के अनुसार धनतेरस पर शहर में करोड़ों का कारोबार हुआ। केवल ज्वेलरी व ऑटो मोबाइल्स क्षेत्र में ही ५-७ करोड़ के बिजनेस का अनुमान है। शहर में कार कम्पनियों के शोरूमों से करीब ५० कारों की खरीदारी हुई। वहीं बाइकों के शो रूमों पर भी पूर्व के बुक की हुई बाइकों को लेे जाने के लिए लोगों का भीड़ भरा नजारा रहा। सराफा बाजार में आभूषणों की दुकानों पर शगुन की खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ रही। लोगों ने चांदी के बर्तन, लक्ष्मी-गणेश सिक्के आदि सहित स्वर्ण आभूषणों की खरीदारी की। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, कम्प्यूटर, मोबाइल, बर्तन, फर्नीचर सहित अन्य सामानों की भी जमकर खरीदारी हुई।



टीकाकुण्ड मन्दिर पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ कल

हिण्डौनसिटी. दीपावली पर सोमवार को टीकाकुण्ड हनुमान मंदिर पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा।

मन्दिर के पुजारी शुभम तिवाड़ी शाम 7 बजे मन्दिर परिसर में भजन गायक कलाकारों द्वारा संगीतमय सुंदरकांड की प्रस्तुति दी जाएगी। इससे पहले हनुमानजी की प्रतिमा के समक्ष आचार्यों द्वारा सुंदरकांड के 11 मूल पाठ किए जाएंगे। पढ़ना जारी रखे