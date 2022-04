शहर में जनसहयोग से 'तीसरी नजर' से निगरानी की कवायद

Monitoring exercise with 'third eye' with public cooperation in the city

अपराधों की रोकथाम को लेकर एसडीएम ने की अग्रवाल समाज के लोगों से चर्चा

करौली Published: April 28, 2022 11:34:26 am

हिण्डौनसिटी। शहर में आए दिन मकान, दुकानों में एवं वाहन चोरी की वारदातों के अलावा अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए गत दिवस एसडीएम अनूप सिंह ने अग्रवाल समाज के लोगों से चर्चा की। साथ ही आगामी दिनों में शहर के सभी क्षेत्रों के व्यापारियों की एक बैठक करने का निर्णय लिया।

शहर में जनसहयोग से 'तीसरी नजर' से निगरानी की कवायद



अग्रवाल समाज सेवा समिति के महामंत्री डॉ आंनद अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार को समाज के लोगों की ओऱ से एक घटना के विरोध में एसडीएम को ज्ञापन दिया गया था। लोगों ने एसडीएम अनूप सिंह को व्यापारियों के साथ आए दिन होने वाली घटनाओं को लेकर अवगत कराया। इस पर एसडीएम ने कहा कि छोटी जगह पर अपराध कम होते है। लेकिन हिण्डौन क्षेत्र बड़ा है, ऐसे में पुलिस-प्रशासन के पूरी तरह चाक चौबंद होने के बाबजूद भी शहर में घटनाएं घटित हो जाती है। एसडीएम ने कहा कि घटनाओं को रोकने के लिए उपजिला प्रशासन द्वारा नगरपरिषद औऱ पुलिस के सहयोग से शहर के प्रमुख जगहों औऱ प्रवेश द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर व्यापारियों व आमजन के सहयोग से चिन्हित स्थानों पर सीसीटीवी लगाने का कार्य हो जाए तो अपराधों में निश्चित रूप से कमी आएगी। साथ ही कैमरे की निगरानी रिकॉर्डिंग से अपराधियों को पकडऩे में आसानी होगी। इस पर अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष रामदयाल पटवारी ने कहा कि इसके लिए शहर के व्यापारियों सहित प्रमुख लोगों की एक बैठक बुलाई जाए। जिससे सभी के सहयोग औऱ सहमति से कैमरे लगवाने का कार्य किया जा सके। इस दौरान लोगों ने एसडीएम की पहल की सराहना की। इस मौके पर अग्रवाल समाज सेवा समिति के अध्यक्ष प्रकाश खेडिय़ा, महामंत्री डॉ आनंद अग्रवाल,निवर्तमान तहसील अध्यक्ष ओपी मंगल,महामंत्री रविन्द्र जैतवाल,गिर्राज मित्तल,विकास गुप्ता,रामचरण चुरारी,बनबारी धोलेटा,बंटी जिंदल,मुकेश खंडीप,अंकुर गोयल,पंकज सर्राफ, रिंकू मंगल,अरविंद सिंघल,चिम्मन गोयल,राजेश सिंघल सहित कई लोग मौजूद रहे। पढ़ना जारी रखे

