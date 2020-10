विदा हो गया मानसून, रीता रह गया जगर बांध

Monsoon has gone, empty has left Jagar dam

विदा हो गया मानसून, रीता रह गया जगर बांध30 फीट भराव क्षमता के बांध में आया मात्र साढ़े 9 फीट पानी