सुभाष जयंती पर निकाला पथ संचलन

करौली. रामस्नेही कीर्तिराम उच्च (Movement on the path of Subhas Jayanti) माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर व दाखा देवी बालिका विद्या मंदिर के छात्र-छात्राओं ने नेताजी सुभाष जयंती के अवसर पर पथ संचलन निकाला गया। रामस्नेही कीर्तिराम उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर से पथ संचलन शुरू हुआ। संचलन के आगे घोड़ी पर बैठ एक विद्यार्थी नेताजी सुभाष चंद बोष की बेशभूषा में चल रहा था, जिसके पीछे विद्यार्थी नारे लगाते हुए चल रहे थे। रैली वजीरपुर दरवाजा, अनाज मंडी, फूटाकोट, भूडारा बाजार से सब्जी मंडी होती हुई वापस स्कूल पहुंची। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद बोष के जीवन के आदर्शों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में नेताजी का योगदान कभी देश भूल नहीं सकता। इससे पहले संचलन को आदर्श विद्या मंदिरसमिति के जिला पदाधिकारी केशर सिंह नरुका ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

मण्डरायल में भी संचलन निकाला

मंडरायल. यहां बादामी देवी गोयनका आदर्श विद्या मंदिर की ओर से गुरुवार को पथ संचलन निकाला गया। प्रधानाचार्य नरेश सिंह जादौन ने बताया कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सुबह 11 बजे पथ संचालन शुरू हुआ। जो विभिन्न मार्गों से होता हुआ वापस स्कूल पहुंचा।