हुडदंगियों के खिलाफ हो कार्रवाई, भाजपा ने आन्दोलन की चेतावनी दी

करौली.भाजपा के जिलाध्यक्ष बृजलाल डिकोलिया ने (Movement will be done after seven days) जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंप मोंगेपुरा में सरपंच के चुनाव के परिणाम के दौरान हुड़दंग मचाने वाले प्रभावशाली ग्रामीण व पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।