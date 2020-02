सांसद ने मंत्री से मुलाकात कर उठाई मांग,कैलादेवी अभयारण क्षेत्र में ईको सेंसेटिव जोन का करें निर्धारण

करौली. क्षेत्रीय सांसद मनोज राजोरिया ने (MP met the minister and raised the demand) सोमवार को वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर से मुलाकात करके कैलादेवी अभयारण्य क्षेत्र में ईको सेंसेटिव जोन बनाने की मांग की। इस दौरान सांसद ने मंत्री को इस सम्बन्ध में पत्र भी सौंपा।