सांसद राजौरिया ने दिल्ली में की मुलाकात, रेलमंत्री के समक्ष रखी हिण्डौन में ट्रेन ठहराव की बात

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को सोगरिया एक्सप्रेस के ठहराव का सौपा मांग पत्र

करौली Published: February 12, 2022 09:32:21 am

हिण्डौनसिटी. नई दिल्ली से सोगरिया (कोटा) के बीच 15 फरवरी से शुरू होने वाली सोगरिया एक्सप्रेस के हिण्डौनसिटी रेलवे स्टेशन पर ठहराव की मांग जोर पकडऩे लगी है। क्षेत्र के लोगों द्वारा ज्ञापन सौंपने के बीच गत दिवस क्षेत्रीय सांसद डॉ. मनोज राजौरिया ने रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र सौप कर हिण्डौन में ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित करने की मांग की है।

सांसद राजौरिया ने रेल मंत्री को अवगत कराया कि नई दिल्ली-सोगरिया एक्सप्रेस ट्रेन रुट उनके संसदीय क्षेत्र के शहर हिण्डौन से निकल रहा है। उन्होंने मंत्री से करौली जिले के सबसे बड़े हिण्डौन रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन का ठहराव तय कराने का आग्रह किया है। सांसद ने बताया कि सोगरिया एक्सप्रेस का ठहराव होने से क्षेत्र के लोगों को दिल्ली व कोटा की एक और बेहतर रेल सेवा मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि रेलवे बोर्ड द्वारा नईदिल्ली-सोगरिया एक्सप्रेस की समय सारणी जारी करते ही लोग ट्रेन ठहराव की मांग को लेकर सक्रिय हो गए। गत दिवस टीम मिशन हिण्डौन ट्रेन ठहराव के संयोजक ओपी मंगल के साथ शहर के लोगों ने स्टेशन अधीक्षक को रेलमंत्री व रेलवे के उच्चाधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा था।

दिल्ली से सुबह व कोटा से शाम को चलेगी ट्रेन

स्टेशन अधीक्षक त्रिलोक चंद राजौरा ने बताया कि 14 फरवरी से शुरू हो रही नई दिल्ली -सोगरिया एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 7.10 बजे चलेगी। जो दोपहर बाद 1.25 बजे सोगरिया पहुंचेगी। इस दौरान ट्रेन 9 बजे मथुरा, 9.23 बजे भरतपुर, 10.23 बजे श्रीमहावीरजी, 10.53 पर गंगापुर सिटी, 11.38 बजे सवाईमाधोपुर, 12.08 बजे लाखेरी में ठहराव करेगी। वापसी में शाम 4.20 मिनट पर ट्रेन सोगरिया से रवाना होकर रात 11.35 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इस दौरान शाम 4.58 बजे लाखेरी, 5.33 बजे सवाईमाधोपुर, 6.13 बजे गंगापुरसिटी, 6.38 बजे श्रीमहावीरजी, 7.53 बजे भरतपुर, 8.28 बजे मथुरा पहुंचेगी। अभी ट्रेन का हिण्डौन में ठहराव नहीं दिया गया है।



22 बोगी की ट्रेन में 5 होंगे सामान्य कोच

रेलवे सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली सोगरिया एक्सप्रेस 22 बोगियों के फुल रेक के साथ संचालित होगी। इसमें सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए पांच कोच सामान्य (अनारक्षित) होंगे। इसके अलावा ट्रेन में प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी एसी कोच 1-1 व तृतीय श्रेणी एसी कोच 4, तृतीय श्रेणी अकॉनोमिक एसी कोच -1, शयनयान कोच -8 होंगे।

