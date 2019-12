नगर परिषद ने बुल्डोजर चला ढहा दिए अतिक्रमण कर बनाए दुकान-मकान

Municipal council demolished bulldozers and demolished shop-houses.Encroachments demolished by one kilometer on Jareda Road..Dozens of shops and concrete construction were broken.People expressed protest over incomplete action, memorandum submitted to SDO.Remove encroachment campaign of the Municipal Council

झारेड़ा रोड पर एक किलोमीटर तक ध्वस्त किए अतिक्रमण.दर्जनों दुकान व पक्के निर्माण तोड़े -अधूरी कार्रवाई पर लोगों ने जताया विरोध, एसडीओ को सौंपा ज्ञापन