प्रेम प्रसंग में प्रेमिका के पति की हत्या,हत्या का आरोपी गिरफ्तार

करौली. जिले के नादौती पुलिस ने (Murder of girlfriend's husband in love affair, accused of murder arrested) गुढ़ाचन्द्रजी कस्बे में बालकिशन उर्फ लाला माली की हत्या का खुलासा कर मृतक की पत्नी के प्रेमी को गिरफ्तार किया है।