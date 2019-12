सीएए व एनआरसी के खिलाफ जुटे मुसलमान, ईदगाह में किया शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन

Muslims congregate against CAA and NRC, protest peaceful in Idgah. Local unit of Muslim organization Jamiat Ulema-e Hind committed Jalsa. Memorandum submitted to the SDO in the name of the President, the police-administration remains vigilant.

मुस्लिम संगठन जमीअत उलेमा ए हिंद की स्थानीय इकाई ने किया जलसा

-राष्ट्रपति के नाम एसडीओ को सौंपा ज्ञापन, चौकस रहा पुलिस-प्रशासन