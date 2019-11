श्रीमहावीरजी से नाकोड़ाजी का नहीं सीधा सम्पर्क, अब जोधपुर में थम जाएगी बस

Nakodaji has no direct contact with Shree Mahavirji, now bus will stop in Jodhpur.Roadways closed two buses, reduced the route of four buses.Nakoda Express Jodhpur and Chandkhedi bus service will run till Jaipur.रोडवेज ने दो बसें की बंद, चार बसों की मार्ग घटाया.नाकोड़ा एक्सप्रेस जोधपुर व चांदखेड़ी बस सेवा जयपुर तक चलेगी