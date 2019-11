हरिद्वार में थमेगी नंदादेवी, भरतपुर तक जाएगी देहरादून एक्सप्रेस

Nanda Devi will stop in Haridwar, Dehradun Express will go till Bharatpur.Dehradun Express will return from Bharatpur from today.Route block done with remodeling work in Dehradun railway station yard

आज से भरतपुर से लौटेगी देहरादून एक्सप्रेस

-देहरादून रेलवे स्टेशन यार्ड में रिमाडलिंग कार्य से किया रूट ब्लाक