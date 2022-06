चार किलो गांजा के साथ दबोचा गया नशा पेड़लर

Nasha peddler caught with four kg of ganja

डीएसटी व सदर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

करौली Published: June 06, 2022 12:18:14 pm



हिण्डौनसिटी. जिला पुलिस की स्पेशल टीम (डीएसटी) व सदर थाना पुलिस ने शनिवार रात को एक नशा पेड़लर को गिरफ्तार कर चार किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी धीरज मीणा शहर की कॉलोनियों से लेकर गांवों की ढाणियों तक अवैध नशे के सामान की आपूर्ति करता था।

चार किलो गांजा के साथ दबोचा गया नशा पेड़लर



थानाप्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि आरोपी गांजा तस्कर सवाई माधोपुर जिले के वामनवास थाना क्षेत्र के सफीपुरा का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि चार जून की रात को इलाके से होकर अवैध नशे के सामान की तस्करी की सूचना मिली थी। इस पर डीएसटी प्रभारी यदुवीर सिंह के साथ करौली व गंगापुर सिटी मार्ग पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान कटकड गांव से पहले ही एक व्यक्ति आम रास्ते मेें कटकड की तरफ पैदल-पैदल जाता हुआ दिखाई दिया। जो पुलिस जीप को देखकर खेतों की तरफ तेजी से भागने लगा। युवक के पास प्लास्टिक का एक कट्टा होने की वजह से पुलिस का शक भी गहरा गया। इसलिए थाने की पुलिस और डीएसटी ने तीन तरफा घेराबंदी कर गंगापुर रोड से उसे दबोच लिया। पकड़े जाने पर आरोपी ने अपना नाम सफीपुरा निवासी धीरज मीणा होना बताया। तलाशी के दौरान प्लास्टिक के कट्टे चार किलो अवैध गांजा मिला। जिसे जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई में ये रहे शामिल-

गांजा तस्कर धीरज मीणा को पकडऩे में डीएसटी के कांस्टेबल मोहनसिंह व एसके कंवर की मुख्य भूमिका रही। जिन्होंने मुखबिर से सूचना मिलने के तत्काल बाद उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। जिससे कार्रवाई को अंजाम दिया जा सका। कार्रवाई के दौरान सदर थाना प्रभारी कृपालसिंह, डीएसटी प्रभारी यदुवीर सिंह, सदर थाने के हैड कांस्टेबल प्रेमसिह, कांस्टेबल हेमराज, उमेश, सोरनसिंह, डीएसटी के कांस्टेबल नमोनारायण, रुपेन्द्र, अभयराज, गौरव व रवि मौजूद रहे। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें