video-लैंगिक समानता पर करौली में होगी राष्ट्रीय संगोष्ठी

करौली.स्थानीय राजकीय (National seminar will be held in Karauli on gender equality) कन्या महाविद्यालय में लैगिक समानता-सन्दर्भ एवं चुनौतियों के विषय पर राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली द्वारा प्रयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी २३ दिसम्बर से शुरू होगी। जिसकी व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसके पोस्टर का विमोचन शनिवार को महाविद्यालय परिसर में किया गया। इस दौरान प्राचार्य डॉ.ऋषि शर्मा ने कहा कि पोस्टर में संगोष्ठी से संबधित जनकारी दी गई है, जो शौद्य पढऩे वाले संभागियों के काम आएगी। उन्होंने दावा किया कि करौली के इतिहास में यह राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी पहली बार हो रही है। जिससे लैंगिक समानता के बारे में करौली जिले के लोगों को भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। समन्वयक रीतेश जैन ने बताया कि राष्ट्रीय संगोष्ठी में ४०० सह व सहायक आचार्य भाग लेंगे। एनजीओ में विशेषज्ञ, औद्योगिक इकाइयों के अधिकारी व शौद्य विद्यार्थी अपना पत्र प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने बताया कि संगोष्ठी की सफलता के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। संगोष्ठी में आने वालों का रजिस्ट्रेशन मौके पर भी किया जा सकेगी। इसकी व्यवस्था की गई है।



छह राज्यों के प्रतिनिधियों की अनुमति मिल गई है

सह आचार्य मुनेश मीना ने बताया कि राष्ट्रीय संगोष्ठी में कर्नाटक, हिमाचल, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान के दर्जनों जिले के महाविद्यालय शिक्षक व शौद्यार्थी विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए बेहतर तरीके से व्यवस्था की गई है। महाविद्यालय को रंग-रोगन से सजाया जा रहा है। फर्नीचर भी बदला जा रहा है। महाविद्यालय के अलग-अलग कमरों में राष्ट्रीय संगोष्ठी के विषय पर व्याख्यान होंगे।