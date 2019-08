कॉलेज में विकास की दरकार, छात्र आज चुनेंगे अपनी सरकार

Need for development in college, students will choose their government today. Students' union election today, voting will be held at three booths in Hindaun.College administration decided preparations

छात्रसंघ चुनाव आज, हिण्डौन में तीन बूथों पर होगा मतदान-महाविद्यालय प्रशासन ने तय की तैयारियां