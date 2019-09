उत्कृष्ट विद्यालय में पड़ोसी ने पीटा दलित छात्र, सूरौठ पुलिस थाने में केस दर्ज

Neighbor beaten Dalit student in utkrist school, case filed in Surath police station.More than 100 students are not coming to school for two days, teachers engaged in discussion

-दो दिन से स्कूल नहीं आ रहे 100 से ज्यादा विद्यार्थी, समझाईश में जुटे शिक्षक