राजस्थान में यहां घोड़े पर बैठकर बाजारों से निकले नेताजी सुभाष

Netaji Subhash came out of the markets sitting on horse here in Rajasthan



सजाई सुभाष चंद्र बोस की सजीव झांकी, स्कूली छात्र-छात्राओं ने निकाला पथ संचलन

नेताजी सुभाष जयंती पर क्षेत्र में हुए अनेक कार्यक्रम