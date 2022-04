खेड़ीशीश में बनेगा नया औद्योगिक क्षेत्र

New industrial area to be built in Khedishish

तेली की पंसेरी में चिह्नित भूमि के प्रस्ताव अनुमोदन के बाद हुए रद्द

दूसरी भूमि का निरीक्षण करने जल्द आएगी रीको की टीम

करौली Published: April 15, 2022 11:59:04 pm

हिण्डौनसिटी.

जिले में औद्योगिक विकास के लिए अब समीप के गांव खेडीशीश में औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। रीको के अधिकरियों ने भूमि चिह्नित कर आवंटन के प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव मुख्यालय को भिजवाए हैं। जल्दी ही रीको के मुख्यालय की टीम राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ

भूमि की उपयुक्तता का निरीक्षण करने हिण्डौन आएगी। दो वर्ष पहले तेली की पंसरी के गांव चमरपुरा में औद्योगिक क्षेत्र स्थापना की चल रही कवायद में वन भूमि होने का रोडा लग गया। चिह्नित भूमि पर वन विभाग का अधिकार होने से सरकार के अनुमोदन के बाद प्रस्ताव करने रद्द पड़ गए।

मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2020 हिण्डौन के एक और रीको औद्योगिक क्षेत्र की सौगात मिली थी। इसकी पालना में नया औद्योगिक क्षेत्र विकतिस करने के लिए रीको के अधिकारियों ने राजस्व विभाग के माध्यम से तेली की पंसेरी क्षेत्र के गांव चमरपुरा में 78.78 हैक्टेयर भूमि चिह्नित कर रीको मुख्यालय, जयपुर प्रस्ताव भिजवाए थे। 17 सितम्बर 2020 को रीको के तत्कालीन विशेषाधिकारी (भूमि) शेरसिंह लुहाडिय़ा की अगुवाई में रीको व राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर भूमि की उपयुक्ता को जांच आवंटन कीे प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। निरीक्षण दल की रिपोर्ट सरकार नेे भी 20 अक्टूबर 2021 को भूमि आवंटन के लिए अनुमोदन(अप्रूवल) दे दिया। इस बीच के वन विभाग ने रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र लिए चिह्नित भूमि में से 25.72 हैक्टेयर पर वन क्षेत्र की होना बता जेसीसी के खाई खोद कब्जा कर लिया। मौके पर भूमि को वन विभाग को काबिज देख रीको अधिकारियों उपखण्ड अधिकारी को अवगत कराया। जांच में स्थिति स्पष्ट होने के बाद दिसम्बर माह भूमि आवंटन रद्द हो गई।

खेड़ीशीश में बनेगा नया औद्योगिक क्षेत्र

क्षतिपूर्ति में मिली भूमि

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है तेली की पंसेरी के चमरपुरा में 25.72 हैक्टेयर भूमि वर्ष 2006 में क्षतिपूर्ति में मिली थी। उक्त भूमि के पास निर्मित कोटरी के पास भूमि को लेकर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण रुग्गीपुरा का बोर्ड भी लगाया हुआ है।

अब 19.64 हैक्टेयर में बनेगा औद्योगिक क्षेत्र

गांव चमरपुरा में वनविभाग की भूमि का पेंच आने के बाद रीको ने श्रीमहावीरजी पंचायत समिति के गांव खेडीशीश की 19.64 हैक्टेयर चारागाह भूमि के प्रस्ताव भेजे हैं। आवंंटन के प्रक्रिया के तहत आगमी दिनों में रीको मुख्यालय व राजस्व विभाग की टीम भूमि की उपयुक्तता को निरीक्षण का रीको में रिपोर्ट सौपेंगी। निरीक्षण के लिए रीको को सलाहकार (इंफ्रा) ने पांच सदस्यीय टीम को गठन किया है। जिसमें रीको की उपायुक्त विशेषाधिकारी (भूमि), एसडीएम हिण्डौन, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक सहित 5 अधिकारियों को शामिल किया गया है।



औद्योगिक क्षेत्र फुल, अब नए स्थान पर होगा आवंटन-

रीको सूत्रों के अनुसार वर्ष 1984 में महवा रोड पर शुरू हुए औद्योगिक क्षेत्र में सभी भूखंड आवंटित हो चुके हैं। औद्योगिक क्षेत्र के कुल 314 भूखण्डों में से 286 उद्यमियों को लिए आवंटित हैं। वर्तमान में 283 भूखंडों पर स्थापित औद्योगिक ईकाइयों संचालित हैं।

इनका कहना है-

खेड़ी शीश का भेजा है प्रस्ताव

चमरपुरा का प्रस्ताव रद्द होने के बाद अब खेडीशीश गांव के चरागाह में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव भेजा है। एक-दो दिन में रीको से अधिकारियों की टीम भूमि का निरीक्षण करने आएगी।

महेशचंद मीणा, वरिष्ठ क्षेत्र प्रबंधक

रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी.

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें