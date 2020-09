हिण्डौन में बनेगा नया औद्योगिक क्षेत्र, उद्योगों का होगा विकास

New industrial area will be built in Hindaun, industries will develop

रीको की टीम ने तेली की पंसेरी के पास देखी जमीन, भूमि उपयुक्तता का किया निरीक्षण