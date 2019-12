ठगी का नया अंदाज, व्यवसायी का फर्जी एफबी प्रोफाइल बना, ऑन लाइन मांगे रुपए उधार

New style of fraud, fake FB profile of businessman, ask for money borrowed online.A fake Facebook ID of a businessman demanded 40 thousand rupees from relatives.Victim lodged FIR in New Mandi police station.

व्यवसायी की फर्जी फेसबुक आईडी बना रिश्तेदारों से मांगे 40 हजार रुपए.-नई मंडी थाने में पीडि़त ने दर्ज कराई प्राथमिकी